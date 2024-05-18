В последний путь проводили родные: Сергея Андрияку похоронили в Москве

Какое кладбище стало его вечным пристанищем?

Народного художника России Сергея Андрияку похоронили на Даниловском кладбище в Москве. Информацией поделилось агентство ТАСС. Кадры с прощания предоставил 5-tv.ru.

Известно, что отпевали живописца в храме Преображения на Болвановке. Похороны ректора Академии акварели и изящных искусств посетили самые близкие люди, родные и коллеги — к примеру, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский и актер Сергей Гармаш.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что журналиста Максима Кононенко похоронили. Присутствующие прощались с ним со слезами на глазах.