В последний путь проводили родные: Сергея Андрияку похоронили в Москве

Художника Сергея Андрияку похоронили на Даниловском кладбище в Москве
Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Никольский; 5-tv.ru
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Какое кладбище стало его вечным пристанищем?
Народного художника России Сергея Андрияку похоронили на Даниловском кладбище в Москве. Информацией поделилось агентство ТАСС. Кадры с прощания предоставил 5-tv.ru.
Известно, что отпевали живописца в храме Преображения на Болвановке. Похороны ректора Академии акварели и изящных искусств посетили самые близкие люди, родные и коллеги — к примеру, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский и актер Сергей Гармаш.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что журналиста Максима Кононенко похоронили. Присутствующие прощались с ним со слезами на глазах.
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