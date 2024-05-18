В последний путь проводили родные: Сергея Андрияку похоронили в Москве

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Эксклюзив 9 0

Художника Сергея Андрияку похоронили на Даниловском кладбище в Москве

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Никольский; 5-tv.ru

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Какое кладбище стало его вечным пристанищем?

Народного художника России Сергея Андрияку похоронили на Даниловском кладбище в Москве. Информацией поделилось агентство ТАСС. Кадры с прощания предоставил 5-tv.ru.

Известно, что отпевали живописца в храме Преображения на Болвановке. Похороны ректора Академии акварели и изящных искусств посетили самые близкие люди, родные и коллеги — к примеру, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский и актер Сергей Гармаш.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что журналиста Максима Кононенко похоронили. Присутствующие прощались с ним со слезами на глазах.

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