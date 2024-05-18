«В другом месте нельзя?» — автоэксперт раскритиковал велопробег в центре Москвы
Попов о велопробеге в Москве: популяризация спорта не должна мешать окружающим
Фото, видео: © РИА Новости / Артем Кулекин; 5-tv.ru
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Спортивное мероприятие стало причиной огромных пробок на дорогах столицы.
Вызвавший огромные пробки в Москве весенний велопробег никак не способствует популяризации велоспорта среди граждан. Скорее наоборот — вызывает «ненависть» к велосипедистам. Об этом в комментарии 5-tv.ru заявил автоэксперт Дмитрий Попов.
«Считается, что это (велопробег в центре столицы — Прим. ред.) популяризация такого способа передвижения… Но популяризация хороша до определенного предела. Когда она осуществляется за счет других, я думаю, что это не популяризация, а, скорее всего, наоборот — люди сейчас начинают тихо ненавидеть велосипедистов, которые получают удовольствие за счет других», — отметил он.
По словам Попова, популяризация велоспорта не должна осуществляться за счет комфорта горожан. То же самое, добавил эксперт, касается и легкоатлетического марафона, когда ради сотни бегунов в городе так же перекрывают дороги.
«Как будто бы нет возможности побегать и поездить на великах в другом месте», — заметил Попов.
В субботу, 18 мая, на дорогах столицы образовались огромные пробки из-за Московского весеннего велопробега. Движение ограничили по всему Садовому кольцу, полностью перекрыты Зубовская и Большая Пироговская улицы, а также проезд Девичьего Поля. Ограничения будут действовать до окончания велопробега — 22:00.
Ранее 5-tv.ru опубликовал кадры пробок, образовавшихся на дорогах Москвы из-за велопробега.
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