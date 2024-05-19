Множество чиновников из разных стран отмечают работу его помощника Андрея Ермака.

Полномочия Владимира Зеленского в качестве президента Украины истекают 20 мая. После этого он станет уязвим для критики, в том числе из-за «монопольного» влияния главы офиса главы страны Андрея Ермака. Об этом сообщает газета The Washingtoon Post.

«Поскольку Зеленский останется на своем посту, он будет уязвим для обвинений в том, что он использовал войну для подрыва демократии — захвата контроля над СМИ, оттеснения критиков и соперников на второй план и поднятия Ермака, своего неизбранного друга, над профессиональными государственными служащими и дипломатами», — говорится в публикации.

Множество украинских и иностранных чиновников в беседе с изданием единоглассно сообщили о «необычайно широких» полномочиях Ермака в сфере управления и внешних коммуникаций страны. Так, он «отстранил» МИД Украины, вмешивается в военные решения и выступает в качестве посредника в ключевых сделках вместо Зеленского. Также Ермак решает, какие чиновники могут выезжать за рубеж.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США активизировали работу по смене Владимира Зеленского. Причем Вашингтону пока невыгодно «убирать» нынешнего президента Украины, ведь деньги за продолжение конфликта поступают огромные.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории.