«Дни сочтены»: политолог назвал неизбежной потерю Зеленским легитимности

Срок законного нахождения у власти главы киевского режима истекает 20 мая.

Дни Владимира Зеленского в качестве законного президента Украины будут сочтены после 20 мая. Оставаться у власти ему позволит только продление военного положения, однако и оно не обеспечит ему легитимности. Об этом в беседе с 5-tv.ru заявил политолог Алексей Ярошенко.

«Сейчас у него (Зеленского. — Прим. ред.) единственный выход конституционный — бесконечно продлевать военное положение, но мы понимаем, что этого бесконечно тоже делать нельзя. Пока он продлевает военное положение, он не проводит выборы», — отметил Ярошенко.

Он пояснил, что согласно украинской конституции во время действия военного положения выборы в стране запрещены, и у власти остается действующий на этот момент президент. Соответственно, нахождение Зеленского у власти после 20 мая будет считаться правомерным, пока в стране действует военное положение. Однако это не делает его легитимным президентом, подчеркнул Ярошенко.

«Его легитимность истекает в день инаугурации, то есть 20 мая. И с 21 мая его можно считать не легитимным президентом, а узурпатором, который остается у власти только потому, что продлевает военное положение», — пояснил политолог.

Ярошенко считает, что отказ от президентских выборов накаляет и без того взрывоопасную ситуацию внутри Украины. Политические разногласия там возникли уже после отмены выборы в Верховную раду осенью 2023 года, а отмена выборов главы государства их только педалирует.

«Думаю, что многие внутри Украины, кто недоволен положением дел, воспользуются ситуацией. Мы увидим, что в стране, которой удалось на короткий срок консолидироваться, начнется то, что там было всегда — война всех против всех. „Спящие“ оппоненты Зеленского, как и те, которых он считал разгромленными, сейчас активизируются», — прогнозирует эксперт.

Что касается Запада, то его лидеры после 20 мая продолжат работать с Зеленским, делая вид, что он остается легитимным президентом Украины, уверен Ярошенко.

Для России же, по мнению политолога, Зеленский по истечении срока его полномочий станет законной военной целью. Ярошенко уверен в существовании негласного запрета на уничтожение главы киевского режима с той целью, чтобы Украина сохраняла остатки государственности и было с кем там вести переговоры в случае необходимости. Однако с истечением срока легитимности Зеленского этот запрет тоже будет снят.

«В этом смысле его дни сочтены, потому что нет смысла его держать. С ним после 20 мая нельзя вести переговоры — он никем не избран, просто узурпатор, диктатор, его власть незаконна», — заключил Ярошенко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по данным Службы внешней разведки России, США активизировали усилия по поиску альтернативы Владимиру Зеленского на посту президента Украины.