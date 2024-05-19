Вертолет президента Ирана ищут 40 групп быстрого реагирования Сегодня, 18:10 | Виктория Алакоз Происшествия 572 572

Связь с иранским лидером спасателям пока что так и не удалось установить.

Фото: Reuters / Iran's Presidency/WANA (West Asi

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Местонахождение совершившего 19 мая жесткую посадку вертолета, в котором находился президент Ирана Эбрахим Раиси, определено. Этот район является труднодоступным. По данным агентства Tasnim, вертолет находится в районе деревни Узи в провинции Восточный Азербайджан. Поиски воздушного судна ведут по меньшей мере 40 групп быстрого реагирования, передает иранский государственный телеканал Press TV. Глава МВД Ирана Ахмад Вахиди также заявил, что связь с Раиси пока отсутствует. Иранское агентство Mehr удалило, в свою очередь, публикацию о том, что лидер страны жив после жесткой посадки. Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в аэропорту Екатеринбурга самолет наехал на человека.