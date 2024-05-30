Reuters: США бойкотируют заседание ГА ООН в память о президенте Ирана Раиси
Фото: www.globallookpress.com / Evan Schneider/UN Photo
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Глава государства погиб в авиакатастрофе после встречи с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.
Представители США бойкотируют заседание Генассамблеи (ГА) ООН в память о погибшем в авиакатастрофе президенте Ирана Эбрахиме Раиси. Они не поддержат традицию, когда все 193 члена ГА собираются почтить любого мирового лидера. Об этом сообщается в материале информационного агентства Reuters. О планах относительно грядущего события журналистам рассказал некий чиновник.
«Мы не будем присутствовать на этом мероприятии ни в каком качестве… ООН должна поддерживать народ Ирана, а не увековечивать память его угнетателя, находившегося у власти на протяжении десятилетий», — заявил источник.
Чиновник также сказал, что Раиси был причастен к «многочисленным ужасающим нарушениям прав человека», в числе которых внесудебные казни тысяч политических заключенных в 1988 году. По его словам, некоторые вопиющие случаи, особенно в отношении женщин и девочек, произошли при правлении погибшего политика.
Reuters подмечает, что еще десять дней назад Вашингтон выразил «официальные соболезнования» в связи с происшествием. За это Белый дом в лице Джо Байдена резко раскритиковали некоторые республиканцы из Конгресса.
Ранее 5-tv.ru выяснял, как могут быть связаны покушение на премьера Словакии Роберта Фицо и крушение вертолета Раиси.
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