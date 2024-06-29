Не выбрали: преждевременные выборы в Иране не увенчались успехом

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 32 0

В Иране ни один из кандидатов в президенты не набрал 50% голосов в первом туре

Не выбрали: преждевременные выборы в Иране не увенчались успехом

Фото: Reuters / Majid Asgaripour

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Тема:
ЧП с вертолетом президента Ирана Раиси

Для решения сложившейся ситуации запланирован второй тур.

В Иране ни один из кандидатов в президенты не набрал 50% голосов. Об этом заявил представитель избирательной комиссии страны Мохсен Эслами, его слова приводит агентство IRNA.

«В связи с тем, что ни один из кандидатов не смог набрать большинство голосов, по закону будет проведен второй тур выборов», — сообщил Эслами.

Он добавил, что состоится повторное голосование уже 5 июля. Всего заявлено четыре кандидата, из них трое принадлежат к консервативному лагерю, один из них — реформатор.

Наибольшее количество голосов набрали бывший министр здравоохранения страны реформатор Масуд Пезешкиян и консерватор Саид Джалили. Лидировал первый, однако, он не смог набрать 50%, что по законам Ирана означает необходимость проведения повторного голосования.

Выборы в стране назначили раньше срока. Это произошло из-за трагической гибели бывшего президента Эбрахима Раиси. Он разбился в мае на вертолете.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Иран готовится к досрочным выборам президента.

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