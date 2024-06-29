Не выбрали: преждевременные выборы в Иране не увенчались успехом
В Иране ни один из кандидатов в президенты не набрал 50% голосов в первом туре
Фото: Reuters / Majid Asgaripour
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Для решения сложившейся ситуации запланирован второй тур.
В Иране ни один из кандидатов в президенты не набрал 50% голосов. Об этом заявил представитель избирательной комиссии страны Мохсен Эслами, его слова приводит агентство IRNA.
«В связи с тем, что ни один из кандидатов не смог набрать большинство голосов, по закону будет проведен второй тур выборов», — сообщил Эслами.
Он добавил, что состоится повторное голосование уже 5 июля. Всего заявлено четыре кандидата, из них трое принадлежат к консервативному лагерю, один из них — реформатор.
Наибольшее количество голосов набрали бывший министр здравоохранения страны реформатор Масуд Пезешкиян и консерватор Саид Джалили. Лидировал первый, однако, он не смог набрать 50%, что по законам Ирана означает необходимость проведения повторного голосования.
Выборы в стране назначили раньше срока. Это произошло из-за трагической гибели бывшего президента Эбрахима Раиси. Он разбился в мае на вертолете.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Иран готовится к досрочным выборам президента.
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