Путин указал на важную деталь в гибели Раиси

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 66 0

Путин: сопровождавшие Раиси лица на российских вертолетах долетели без проблем

Путин указал на важную деталь в гибели Раиси

Фото: www.globallookpress.com / Iranian Presidency

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Тема:
ЧП с вертолетом президента Ирана Раиси

Президент Ирана погиб 19 мая в результате авиакатастрофы.

Сопровождавшие президента Ирана Эбрахима Раиси в его последней поездке лица летели на вертолетах российского производства и добрались до места назначения без проблем. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко.

«Сопровождающие лица летели на двух российских, по-моему, вертолетах. В вертолетах российского производства в тех же условиях, в том же коридоре фактически. Прилетели без всяких проблем», — сказал Путин.

Прежде на эту же деталь обратили внимание в Турции. Издание Turkiye написало, что обычно для перелетов Раиси использовали вертолеты российского производства, в частности, Ми-171, однако в день трагедии он почему-то полетел на американском вертолете Bell-212 30-летней давности.

Борт с президентом Ирана совершил жесткую посадку при сильном тумане вечером 19 мая. Позднее стало известно, что Раиси погиб.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Иране раскрыли первые итоги расследования гибели Эбрахима Раиси.

Тема:
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Путин указал на важную деталь в гибели Раиси

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