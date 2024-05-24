Путин указал на важную деталь в гибели Раиси

Президент Ирана погиб 19 мая в результате авиакатастрофы.

Сопровождавшие президента Ирана Эбрахима Раиси в его последней поездке лица летели на вертолетах российского производства и добрались до места назначения без проблем. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко.

«Сопровождающие лица летели на двух российских, по-моему, вертолетах. В вертолетах российского производства в тех же условиях, в том же коридоре фактически. Прилетели без всяких проблем», — сказал Путин.

Прежде на эту же деталь обратили внимание в Турции. Издание Turkiye написало, что обычно для перелетов Раиси использовали вертолеты российского производства, в частности, Ми-171, однако в день трагедии он почему-то полетел на американском вертолете Bell-212 30-летней давности.

Борт с президентом Ирана совершил жесткую посадку при сильном тумане вечером 19 мая. Позднее стало известно, что Раиси погиб.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Иране раскрыли первые итоги расследования гибели Эбрахима Раиси.