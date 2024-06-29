Вот-вот победитель? Кто лидирует на выборах президента Ирана
Масуд Пезешкиян лидирует на выборах президента Ирана
Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov
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Кандидатуру этого человека поддержали уже пять миллионов граждан.
На досрочных президентских выборах президента Ирана лидирует бывший министр здравоохранения страны Масуд Пезешкиян. В данный момент подсчитаны уже 12 миллионов голосов. Об этом в эфире телеканала IRIB заявил представитель избирательного штаба Мохсен Эслами.
Кандидатуру этого человека поддержали уже пять миллионов граждан. Его оппонент — консерватор Саид Джалили набрал пока что 4,875 миллиона голосов. Пока отработано 32,2 тысячи из 58 тысяч бюллетеней.
По законам страны, чтобы победить в выборах, надо набрать более 50% голосов. Если никто из кандидатов их не наберет, то 5 июля состоится второй тур.
Досрочные выборы президента в Иране проходят после гибели Эбрахима Раиси. В мае он попал в авиакатастрофу. За пост лидера государства борются четыре кандидата, из них трое принадлежат к консервативному лагерю, один из них — реформатор.
Масуд Пезешкиан — единственный из всех — сторонник масштабных реформ. Впрочем, все претенденты на пост готовы поддержать курс погибшего президента Эбрахима Раиси — его портреты сегодня на каждом участке, а на некоторых можно оставить памятные слова.
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