«Основы достаточно устойчивы»: Путин о будущем Ирана после гибели Раиси

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 24 0

Путин заявил, что политика Ирана вряд ли изменится после смерти Раиси

Фото, видео: www.globallookpress.com / Sobhan Farajvan; 5-tv.ru

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Тема:
ЧП с вертолетом президента Ирана Раиси

Вертолет с иранским лидером разбился вечером 19 мая.

Иран вряд ли изменит свою внешнюю политику после гибели президента Ибрахима Раиси при крушении вертолета. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.

«Мы вряд ли после такой трагедии столкнемся с какими-то изменениями внешней политики иранского руководства, имея в виду, что фундаментальные основы иранской государственности — они являются достаточно устойчивыми», — отметил президент России.

Вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку при сильном тумане вечером 19 мая. Кортеж Раиси состоял из трех вертолетов. При этом оставшиеся два, по данным СМИ, благополучно добрались до места назначения. Надежда на то, что Ибрахим Раиси, а также сопровождавшие его чиновники живы, сохранялась до 20 мая. Около 16 часов поисковые группы шли к месту жесткой посадки. Позднее передовые отряды на склоне горы, где разбился вертолет, нашли перстень Раиси.

В Иране объявили 21 мая пятидневный общенациональный траур. На всех государственных зданиях подняты черные флаги, а в мечети приходят тысячи людей и молятся о погибших.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Турции допустили гибель Раиси в результате диверсии.

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