Генштаб ВС Ирана исключил версию о падении вертолета Раиси из-за диверсии

Падение вертолета президента Ирана произошло не в результате диверсии. Об этом говорится во втором отчете Генерального штаба Вооруженных сил Ирана по итогам расследования катастрофы, передает IRIB.

После детального изучения места происшествия, специалисты пришли к выводу, что характерных признаков для диверсии нет, соответственно, ее не могло быть.

«По данным исследования останков и частей вертолета, способа их рассредоточения и расстояния частей, отделившихся от основного корпуса, возникновения взрыва, вызванного диверсией во время полета и моментов перед столкновением со склонами — исключено», — сказано в отчете.

Также в документе говорится о том, что после изучение бортовых записей пилотов, возникновение чрезвычайных ситуаций на борту тоже исключили. Все аудиофайлы носят обычный характер и не содержат ничего выходящего из нормы обычных переговоров во время полета.

Пока специалисты сомневаются только в достоверности метеорологической сводки. Возможно именно плохая погода поспособствовала падению вертолета, в результате которого погиб глава Ирана.

Заявлено о продолжении проведения экспертиз и следственных мероприятий для точного установления причин произошедшего.

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