«Хотим укреплять»: как Иран готовится к досрочным выборам президента
В досрочных выборах президента Ирана примут участие шесть кандидатов
Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru
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На пост главы государства претендует шесть кандидатов.
В Иране полным ходом идет кампания по досрочным выборам нового президента. В конце мая в результате крушения вертолета погиб предыдущий лидер страны Ибрахим Раиси.
До выборов, которые пройдут уже в эту пятницу, допущены шесть кандидатов. В своих предвыборных речах они, конечно, в основном фокусируются вокруг экономики и санкций, в плену которых буквально живет страна.
Но не обходят стороной и отношения с другими странами, особенно — с Россией. Корреспондент «Известий» Алексей Полторанин рассказал о главном политическом событии года в Иране.
- 4 июн
- Почти 300 заявок: кто может стать новым президентом Ирана
- 30 мая
- США бойкотируют заседание ГА ООН в память о президенте Ирана Раиси
- 29 мая
- Генштаб ВС Ирана исключил версию о падении вертолета Раиси из-за диверсии
- 26 мая
- Пугающие совпадения: как связаны покушение на Фицо и крушение вертолета Раиси
- 24 мая
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- 24 мая
- «Основы достаточно устойчивы»: Путин о будущем Ирана после гибели Раиси
- 23 мая
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- 23 мая
- Тело президента Ирана Раиси доставили в его родной город
- 22 мая
- Книга соболезнований в связи с гибелью Раиси открылась в резиденции посла Ирана в России
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