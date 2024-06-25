«Хотим укреплять»: как Иран готовится к досрочным выборам президента

На пост главы государства претендует шесть кандидатов.

В Иране полным ходом идет кампания по досрочным выборам нового президента. В конце мая в результате крушения вертолета погиб предыдущий лидер страны Ибрахим Раиси.

До выборов, которые пройдут уже в эту пятницу, допущены шесть кандидатов. В своих предвыборных речах они, конечно, в основном фокусируются вокруг экономики и санкций, в плену которых буквально живет страна.

Но не обходят стороной и отношения с другими странами, особенно — с Россией. Корреспондент «Известий» Алексей Полторанин рассказал о главном политическом событии года в Иране.