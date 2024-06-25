«Хотим укреплять»: как Иран готовится к досрочным выборам президента

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В досрочных выборах президента Ирана примут участие шесть кандидатов

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

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Тема:
ЧП с вертолетом президента Ирана Раиси

На пост главы государства претендует шесть кандидатов.

В Иране полным ходом идет кампания по досрочным выборам нового президента. В конце мая в результате крушения вертолета погиб предыдущий лидер страны Ибрахим Раиси.

До выборов, которые пройдут уже в эту пятницу, допущены шесть кандидатов. В своих предвыборных речах они, конечно, в основном фокусируются вокруг экономики и санкций, в плену которых буквально живет страна.

Но не обходят стороной и отношения с другими странами, особенно — с Россией. Корреспондент «Известий» Алексей Полторанин рассказал о главном политическом событии года в Иране.

 

Тема:
ЧП с вертолетом президента Ирана Раиси
4 июн
Почти 300 заявок: кто может стать новым президентом Ирана
30 мая
США бойкотируют заседание ГА ООН в память о президенте Ирана Раиси
29 мая
Генштаб ВС Ирана исключил версию о падении вертолета Раиси из-за диверсии
26 мая
Пугающие совпадения: как связаны покушение на Фицо и крушение вертолета Раиси
24 мая
Путин указал на важную деталь в гибели Раиси
24 мая
«Основы достаточно устойчивы»: Путин о будущем Ирана после гибели Раиси
23 мая
В Иране раскрыли первые итоги расследования гибели Раиси
23 мая
Погибшего президента Ирана Раиси похоронили в Мешхеде
23 мая
Тело президента Ирана Раиси доставили в его родной город
22 мая
Книга соболезнований в связи с гибелью Раиси открылась в резиденции посла Ирана в России
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