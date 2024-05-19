Трое детей пострадали при обстреле Шебекино со стороны ВСУ

Что известно об их состоянии?

Трое детей и восемь взрослых получили ранения после обстрела украинскими боевиками Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«У 15-летнего парня осколочное ранение нижней конечности, у 12-летнего мальчика — контузия. Бригадами скорой они доставлены в медицинские учреждения, где получают необходимую медицинскую помощь. У 17-летнего парня слепое осколочное ранение плеча, дальнейшее лечение после оказанной медицинской помощи будет получать амбулаторно», — написал Гладков.

Губернатор уточнил, что у взрослых осколочные ранения различных частей тела. Всех пострадавших госпитализировали.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Глава государства подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР, поэтому страна решила оказать республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что три человека погибли в результате атаки ВСУ на жилой сектор Донецка.