Президент Ирана Раиси погиб в результате крушения вертолета
Mehr: президент Ирана Раиси погиб в результате крушения вертолета
Фото: www.globallookpress.com / Ali Hamed Hagdoust
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Политику не удалось выжить после жесткой посадки борта.
Президент Ирана Эбрахим Раиси погиб в результате крушения вертолета. Об этом сообщает агентство Mehr.
Раиси на момент смерти было 63 года, он возвращался на родину после официальной поездки в провинцию Восточный Азербайджан.
Он родился 14 декабря 1960 года в Мешхеде в семье священнослужителя. Его отец Саид Хаджи скончался, когда ему было пять лет.
Начальное традиционное образование получил в одном из медресе в Мешхеде. В 1975-м Раиси начал учиться в медресе города Кум у ряда знаменитых аятолл.
Он активно участвовал в Исламской революции 1978–1979 годов. В рамках «культурной революции» выступал за тотальное возвращение образа жизни страны и общества в «нормы шиитского ислама».
С 1989 по 1994 год занимал должность прокурора Тегерана. В августе 2014 года Раиси стал Генеральным прокурором Ирана.
В марте 2016 года он ушел в отставку с этой должности и возглавил один из самых богатых фондов исламского мира. В мае 2017-го стал кандидатом на пост президента Ирана, но проиграл Хасану Рухани.
Затем он участвовал в очередных выборах в июне 2021 года, набрав 62% голосов. Будучи популярным политиком в Иране, Раиси имел множество сторонников, которые придерживались крайне консервативных и умеренно-консервативных взглядов.
В ноябре 2019 года Раиси наряду с некоторыми иранскими политиками был включен Госдепом в американский санкционный список по обвинениям в предполагаемых нарушениях прав человека. Позже санкции с аналогичными обвинениями против него были наложены и ЕС.
У Раиси осталась жена, которая является дочерью именитого имама. При этом у пары имеются две дочери и двое внуков.
- 20 мая
- В Иране сообщили об отсутствии выживших на месте крушения вертолета Раиси
- 20 мая
- Стало известно о полностью сгоревшем вертолете Раиси в результате крушения
- 20 мая
- Посол Ирана рассказал о встрече с Путиным по поводу ЧП с вертолетом Раиси
- 20 мая
- ЧП с вертолетом Раиси. Что известно о ситуации к утру 20 мая
- 20 мая
- В США заявили о возможной гибели Раиси в результате ЧП с вертолетом
- 20 мая
- МЧС России направит спасателей для помощи в поисках вертолета Раиси
- 20 мая
- «Такая вот беда»: что могло привести к ЧП с вертолетом Раиси
- 19 мая
- Крушение вертолета Раиси произошло вскоре после тайных переговоров Ирана и США
- 19 мая
- В Израиле ответили на обвинения в причастности к ЧП с вертолетом Раиси
- 19 мая
- Худший сценарий: как возможный уход Раиси изменит политику Ирана
Читайте также
51%
0.07 98.78
-0.12
Нашли ошибку?