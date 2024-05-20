Президент Ирана Раиси погиб в результате крушения вертолета

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин Срочная новость 767 0

Mehr: президент Ирана Раиси погиб в результате крушения вертолета

Президент Ирана Раиси погиб в результате крушения вертолета

Фото: www.globallookpress.com / Ali Hamed Hagdoust

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Тема:
ЧП с вертолетом президента Ирана Раиси

Политику не удалось выжить после жесткой посадки борта.

Президент Ирана Эбрахим Раиси погиб в результате крушения вертолета. Об этом сообщает агентство Mehr

Раиси на момент смерти было 63 года, он возвращался на родину после официальной поездки в провинцию Восточный Азербайджан.

Он родился 14 декабря 1960 года в Мешхеде в семье священнослужителя. Его отец Саид Хаджи скончался, когда ему было пять лет.

Начальное традиционное образование получил в одном из медресе в Мешхеде. В 1975-м Раиси начал учиться в медресе города Кум у ряда знаменитых аятолл.

Он активно участвовал в Исламской революции 1978–1979 годов. В рамках «культурной революции» выступал за тотальное возвращение образа жизни страны и общества в «нормы шиитского ислама».

С 1989 по 1994 год занимал должность прокурора Тегерана. В августе 2014 года Раиси стал Генеральным прокурором Ирана.

В марте 2016 года он ушел в отставку с этой должности и возглавил один из самых богатых фондов исламского мира. В мае 2017-го стал кандидатом на пост президента Ирана, но проиграл Хасану Рухани.

Затем он участвовал в очередных выборах в июне 2021 года, набрав 62% голосов. Будучи популярным политиком в Иране, Раиси имел множество сторонников, которые придерживались крайне консервативных и умеренно-консервативных взглядов.

В ноябре 2019 года Раиси наряду с некоторыми иранскими политиками был включен Госдепом в американский санкционный список по обвинениям в предполагаемых нарушениях прав человека. Позже санкции с аналогичными обвинениями против него были наложены и ЕС.

У Раиси осталась жена, которая является дочерью именитого имама. При этом у пары имеются две дочери и двое внуков.

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