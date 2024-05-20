Минобрнауки России выступило за закрытие единственного филиала МГУ в Европе

Министерство образования и науки России выступило за закрытие единственного филиала МГУ в Европе. Проект постановления обнародован на официальном интернет-портале проектов нормативно-правовых актов.

«Внести в устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования „Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова“, утвержденный постановлением правительства Российской Федерации от 28 марта 2008 г. <…> Абзац девятый пункта 14 признать утратившим силу», — говорится в документе.

В девятом абзаце 14-го пункта устава вуза указан филиал МГУ в городе Копер в Словении. Он открылся в 2017 году. Здание находится в историческом центре Копера, рядом с Университетом Приморска на площади имени Иосипа Броз Тито.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что задержанного за попытки собрать деньги для ВСУ студента отчислили из МГУ. У университета нет претензий к успеваемости украинца. А вот к проблемам с дисциплиной — наоборот.