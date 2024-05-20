В Кремле рассказали, когда пройдут учения с применением ядерного оружия

Подготовка к проведению военных мероприятий стартовала в начале мая.

Поручение президента России Владимира Путина о проведении учений с применением нестратегического ядерного оружия состоятся в указанные сроки. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

«Оно будет исполнено в соответствующие сроки», — сказал представитель Кремля.

В начале мая Генеральный штаб начал подготовку к проведению учений с ракетными соединениями Южного военного округа (ЮВО) с привлечением авиации и сил Военно-морского флота (ВМФ). В Минобороны России подчеркивали, что учения в том числе являются ответом на провокационные заявления и угрозы отдельных официальных лиц стран Запада.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Госдепе отреагировали на решение России провести учения с нестратегическим ядерным оружием.