В Кремле рассказали, когда пройдут учения с применением ядерного оружия

Песков заявил, что учения с ядерным оружием в России пройдут в сроки
Фото: ТАСС / ТАСС
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Подготовка к проведению военных мероприятий стартовала в начале мая.
Поручение президента России Владимира Путина о проведении учений с применением нестратегического ядерного оружия состоятся в указанные сроки. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.
«Оно будет исполнено в соответствующие сроки», — сказал представитель Кремля.
В начале мая Генеральный штаб начал подготовку к проведению учений с ракетными соединениями Южного военного округа (ЮВО) с привлечением авиации и сил Военно-морского флота (ВМФ). В Минобороны России подчеркивали, что учения в том числе являются ответом на провокационные заявления и угрозы отдельных официальных лиц стран Запада.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Госдепе отреагировали на решение России провести учения с нестратегическим ядерным оружием.
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