В Госдепе отреагировали на решение России провести учения с нестратегическим ядерным оружием

Какой позиции придерживается американское внешнеполитическое ведомство?

У США отсутствуют причины для корректировки ядерных сил в ответ на решение России провести учения с нестратегическим ядерным оружием. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер.

«Мы не видели никаких причин для корректировки нашей собственной ядерной позиции в ответ на эти заявления», — сказал дипломат.

Вашингтон не видит признаков того, что Москва готовится применить ядерное оружие на Украине, указал Миллер.

Ранее 5-tv.ru писал, что по поручению президента России Владимира Путина Генеральный штаб начал подготовку к проведению учений с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации и сил Военно-морского флота.

Уточняется, что учения будут проводиться в целях повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач. Они в том числе являются ответом на провокационные заявления и угрозы отдельных официальных лиц стран Запада.