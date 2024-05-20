Устоит ли Иран? Чем грозит Исламской Республике внезапная гибель Ибрахима Раиси

После смерти президента в Иране могут начаться волнения, которые будут усиленно подогревать его противники — США и Израиль.

Гибель президента Ирана Ибрахима Раиси кардинально не изменит политический курс Исламской Республики, однако США и другие противники могут воспользоваться моментом и попытаться дестабилизировать ситуацию внутри страны. Такое мнение в беседе с 5-tv.ru высказали российские политические эксперты.

«Иран — это оплот противодействия западным интересам на Ближнем Востоке. Естественно, что Америка, которая уже накачивает в СМИ антииранскую риторику, называя Иран подобием „деспотичной России“, будет предпринимать усилия для смены государственного уклада в стране», — заявил политолог Евгений Михайлов.

Эксперт напомнил, что США совместно с Израилем неоднократно, хоть и безуспешно, пытались раскачать ситуацию внутри Ирана. Внезапная гибель Раиси — подходящий повод для очередной такой попытки, и противники исламской республики непременно им воспользуются, уверен политолог.

«Будут ли волнения? Конечно, могут попробовать. В Иране уже были волнения, но они успешно пресекались. Иран — достаточно жесткая страна, с жесткими законами. Конечно, там есть недовольные. Поэтому сейчас американцы будут предпринимать максимум усилий, чтобы дестабилизировать обстановку», — отметил Михайлов.

Как изменятся отношения Ирана и России?

Хватит ли у Ирана сил в нынешней ситуации противостоять очередному усилению внешнего давления? Политолог считает, что да.

Несмотря на гибель Раиси, власть в стране по-прежнему находится в жестких руках, поэтому приход к управлению каких-то новых потенциальных лидеров маловероятен, уверен Михайлов.

«Пока у власти остались те, кто и держал эти позиции. Они сохраняют управление в своих руках. Прежде всего, аятолла Хаменеи и та власть, которой руководил Раиси. Так что, я думаю, на ближайшую перспективу ничего не изменится», — рассуждает политолог.

Преемником Раиси, по мнению Михайлова, станет вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер, к которому сейчас, согласно законодательства страны, временно перешли обязанности президента.

Эксперт отметил, что Мохбер близок к Хаменеи — верховному лидеру Ирана, поэтому внешнеполитический курс страны останется прежним и будет направлен на дальнейшее противодействие западным интересам в регионе.

Что касается ситуации внутри страны, то на фоне возможных волнений власти могут еще более ужесточить визовый режим, законодательство и возможности для тех, кто попытается устроить какие-либо провокации. И это будет вполне обоснованно на фоне гибели президента и главы МИД, считает Михайлов.

Отношения Ирана с Россией, по мнению политолога, сохранятся на прежнем партнерском уровне. Особенно, если у власти в стране действительно останется Мохбер.

Михайлов напомнил, что вице-президент Ирана приезжал в Россию в составе делегаций исламской республики и был в той команде, которая давала добро на партнерство и военное сотрудничество Москвой.

«Думаю, что Иран как был нашим союзником, так и останется. Как был сильной региональной державой, которая весьма успешно, несмотря на санкции, продолжает развиваться и противостоять западным интересам, так и останется. Более того, нужно помнить, что Россия и Иран — союзники. И Россия будет поддерживать Иран в тяжелое для него время», — заключил политолог.

Страной управляет аятолла

Политолог и журналист Юрий Светов также полагает, что политика Ирана после смерти Раиси кардинально не изменится. Прежде всего потому, что реальная власть в стране принадлежит духовному (верховному) лидеру, который и определяет политический курс.

«Президент Ирана не является самостоятельной фигурой, он выполняет те задачи, которые перед ним ставит духовный лидер страны и соответствующие структуры при нем из религиозных авторитетов. Поэтому это (гибель Раиси — Прим. ред.) не повлияет на политику Ирана, он будет продолжать двигаться в том же направлении», — пояснил Светов.

Reuters / Maxim Shemetov; Личный архив Юрия Светова; 5-tv.ru

Эксперт высказал сомнение в том, что преемником Раиси останется вице-президент Мохбер. По мнению Светова, он даже не будет участвовать в выборах нового президента, которые должны пройти в течение ближайших шести месяцев.

Политолог отметил, что несмотря на непререкаемый авторитет духовной власти, в Иране всегда идут споры вокруг того, кто будет президентом: представитель консервативных кругов, как покойный Раиси, или условно либеральных.

Не исключено, что одним из претендентов станет кто-то из сторонников Моджтабы Хаменеи — сына нынешнего верховного лидера Ирана, которого считают наиболее вероятным преемником отца в будущем.

«Поскольку он претендует на то, чтобы потом занять место отца, естественно, он хочет продвигать своих сторонников на пост президента», — пояснил Светов.

Он добавил, что дать более-менее точный прогноз относительно того, кто займет пост президента Ирана, сложно в силу специфики иранской политической системы. Она заключается в том, что решающее слово там имеет совет мусульманского духовенства — структура, которая анализирует кандидатов в президенты на соответствие духовным принципам Ирана и дает им добро на участие в выборах. Поэтому важным в итоге оказывается не то, кто заявился на голосование, а то, кого одобрило высшее духовенство страны, пояснил политолог.

«Поэтому сейчас предсказать сложно. Но скорее всего будет снова представитель консервативных кругов. Давление на Иран продолжается, внутри страны — непростая обстановка, есть экономические проблемы, есть проблемы, связанные с молодежью, которая хочет больше свободы. Вспомним историю с девушкой, которая погибла в полиции за то, что не так одета была. Протесты по этому поводу продолжались в Иране несколько месяцев», — отметил Светов.

Случайна ли гибель Раиси?

Предположение о том, что смерть Раиси была не случайной, и за ней могут последовать серьезные политические изменения не только в стране, но и во всем регионе, в беседе с 5-tv.ru высказал бывший подполковник армии США Эрл Расмуссен.

Reuters / West Asia News Agency; 5-tv.ru

Он указал на то, что крушение вертолета иранского президента кажется «интересным совпадением» после недавнего покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, угроз лидеру Сербии Александру Вучичу и попыткой государственного переворота в Турции.

«Это очень интересное совпадение. К тому же, все эти события произошли в течение одного месяца. А во внешней политике очень, очень редко случаются совпадения, которые происходят просто так», — отметил Расмуссмен.

Он также обратил внимание на то, что трагические «случайности» происходят именно с теми лидерами, которые выбиваются из западной политической повестки или напрямую ей противостоят.

К примеру, никто не видел, чтобы странные события происходили с премьер-министром Германии Олафом Шольцем или президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Неожиданные инциденты произошли именно в тех странах, где сегодня испытывают «некоторую напряженность» в отношении с определенными «сторонами», подчеркнул Расмуссен.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Израиль поспешил заявить о своей непричастности к гибели президента Ирана.