Уйдет со сцены? Лещенко откровенно рассказал о проблемах со здоровьем

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 29 0

Лев Лещенко опроверг информацию о завершении карьеры

Уйдет со сцены? Лещенко откровенно рассказал о проблемах со здоровьем

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Неужели эстрадный певец думает о завершении карьеры?

Эстрадный певец Лев Лещенко прокомментировал слухи о завершении своей сценической деятельности. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».

«Я не ухожу со сцены. Мне сложно работать сольные концерты, физически. Голос, слава Богу, звучит. Готов к экспериментам», — признался Лещенко.

Народный артист РСФСР также добавил, что ему нравится делать совместные проекты с молодыми артистами.

«Кому охота видеть деда с палочкой на сцене?» — объяснил он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лещенко раскритиковал использование нейросетей для создания музыки. Певец считает, что искусственный интеллект может стать помощником в создании черновика, однако смысла песне робот придать не способен.

По его мнению, это противоречит всем естественным установкам и является издевкой над людьми в целом, и над музыкантами в частности.

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