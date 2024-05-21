Особую вещь обнаружили на месте крушения вертолета Раиси
IRNA: кольцо президента Ирана Раиси нашли среди обломков вертолета
Фото, видео: Reuters / West Asia News Agency; 5-tv.ru
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Поисковые группы шли к месту жесткой посадки около 16 часов.
В Иране сегодня объявлен пятидневный общенациональный траур. На всех государственных зданиях подняты черные флаги.
Массовые молитвы о погибших в мечетях, куда приходят тысячи людей. Ну а эти кадры говорят сами за себя — кажется, на улицы Ирана вышли буквально все жители.
Надежда на то, что Эбрахим Раиси, а также сопровождавшие его чиновники живы, сохранялась до вчерашнего утра. 16 часов поисковые группы шли к месту жесткой посадки.
И это понятно — в нашем распоряжении 3D-карта, и на ней указано место катастрофы. Кругом только горы, очень сложная местность, на вертолете не приземлиться, рядом нет никакой площадки.
Передовые отряды в тяжелейших условиях — в тумане, при дожде, переходящем в снег, — поднимались пешком к месту крушения. И вот, спустя 20 часов, на склоне горы, где разбился вертолет, очень символичная находка. Это перстень Раиси, который ему подарил духовный лидер Ирана аятолла Хаменеи.
- 21 мая
- Как гибель Раиси отразится на отношениях Ирана и России
- 20 мая
- Власти Турции сообщили об отсутствии сигналов от вертолета Раиси
- 20 мая
- Большая утрата: мировые лидеры выражают соболезнования Ирану в связи с гибелью Раиси
- 20 мая
- Похороны Эбрахима Раиси пройдут 23 мая в Мешхеде
- 20 мая
- «Очень многое зависит»: что ждет мир после гибели президента Ирана Раиси
- 20 мая
- СМИ назвали техническую неисправность причиной крушения вертолета с лидером Ирана
- 20 мая
- Устоит ли Иран? Чем грозит Исламской Республике внезапная гибель Ибрахима Раиси
- 20 мая
- США ответили на заявления Ирана о связи санкций с крушением вертолета с Раиси
- 20 мая
- Израиль поспешил заявить о своей непричастности к гибели президента Ирана
- 20 мая
- Иранский посол назвал возможную причину крушения вертолета с президентом Раиси
Читайте также
63%
-0.34 98.58
-0.20
Нашли ошибку?