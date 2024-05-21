В Госдуме обсудили инициативу по созданию сбалансированной системы налогообложения

В Госдуме обсудили предложение правительства по созданию сбалансированной системы налогового обложения. Фактически это дифференцированный сбор налогов, когда богатые платят больше.

И, по словам главы Минфина Антона Силуанова, это позволит решить огромный объем социальных задач, значительные средства пойдут на инфраструктуру. Новые принципы налогообложения изучил корреспондент «Известий» Антон Золотницкий.

Так, 26 лет назад именно в этом зале Госдумы формировалась новая тогда налоговая система. Сейчас обсуждают ее точечную донастройку.

В зале, где проходит обсуждение, нет ни одного свободного места. Здесь не только депутаты и представители исполнительной власти, но и бизнес-сообщество, общественники, потому что все понимают важность вопроса.

Это первый раунд широкой дискуссии, на котором очерчивают общую архитектуру будущих изменений. Прежде всего налоговая система должна стать более справедливой: те, кто обладает сверхдоходами, будут платить больше, малообеспеченные граждане, наоборот, получат льготы.

«Необходимо, чтобы в выигрыше от налоговых изменений оказались семьи с детьми, то есть те категории наших граждан, которые нуждаются в государственной поддержке. В этой связи одно из конкретных предложений — семьям с двумя и более детей, имеющим невысокие доходы, предложить соответствующие вычеты по налогам на доходы физических лиц», — рассказал Силуанов.

Главная цель — как раз устранение неравенства. Вырученные средства будут адресно направляться на решение самых острых проблем.

По примеру фонда «Круг добра», который был создан по поручению президента для помощи детям с редкими заболеваниями. В его основе — повышение ставки НДФЛ для тех, кто зарабатывает более пяти миллионов рублей в год.

«Мы когда повысили ставку налога на доходы физических лиц, то все средства повышения этой ставки пошли на эту важную социальную меру поддержки детей. Спектр расходов, на которые пойдут собранные налоги шире. Он также будет касаться важнейших приоритетов», — добавил министр.

Среди приоритетов — нацпроекты «Семья», «Молодежь России», «Продолжительная жизнь», то есть все то, что касается самого важного, демографии. Дополнительные деньги пойдут и на повышение пенсий, развитие здравоохранения и образования.

«Тот социальный пакет очень большой, который был предложен президентом нашей страны, — это новые школы, новые детские сады, расселение аварийного жилья, строительство дорог, помощь многодетным семьям, молодежи, он ведь оценивается примерно в восемь триллионов рублей до 2030 года. И, конечно, это требует дополнительных доходов», — объяснил президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин.

Отрегулированная система потребует и нового подхода в отношениях государства и предпринимателей. Основное здесь — стимулировать бизнес работать на свою страну и инвестировать в российскую экономику.

«Те должны выиграть, кто работает здесь и вкладывает прибыль свою, никуда не за границу, ни в офшоры не прячет — вкладывает сюда в развитие, в новые технологии, в НИОКР, в повышении зарплаты своих сотрудников. Вот это должна быть стимулирующая роль нашей налоговой системы новой», — подчеркнул президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.

Еще одним стимулом должна стать налоговая амнистия. Она коснется тех, кто раньше дробил свою компанию, чтобы платить меньше, но теперь готов начать работать полностью «в белую» — изменения для малого бизнеса постараются сделать максимально плавными.

«Очень важно перейти от упрощенной системы налогообложения для малого бизнеса к стандартной системе не наскоком, что называется, а рассмотреть переходный механизм», — отметил президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

В правительстве обещают, что при разработке конкретных параметров донастройки учтут интересы всех: граждан, бизнеса и регионов. А чтобы у налогоплательщиков хватило времени подготовиться, будут действовать оперативно. Первые предметные слушания в Госдуме пройдут уже 23 мая.