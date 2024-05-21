Камерунца депортировали из России за поддержку боевиков на Украине

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 115 0

Он, как отмечается, являлся сторонником радикального ислама.

Камерунца депортировали из России за поддержку боевиков на Украине

Фото: © РИА Новости / РИА Новости

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Работавшего на стройках Валуйского городского округа гражданина Камеруна депортировали из России после высказываний в поддержку террористов в Сирии, Нигере и боевиков на Украине. Об этом сообщает УФСБ по Белгородской области.

«Фигурант... систематически высказывался в поддержку мятежных сил на Украине и в Сирийской республике, а также террористических группировок, действующих на территории Республики Нигер», — цитирует сообщение РИА Новости.

При этом мужчина проживал на территории области, нарушая правила пребывания в стране. Решением суда камерунцу было назначено наказание в виде административного выдворения за пределы России.

Ранее 5-tv.ru писал, что ФСБ, МВД и Росгвардия выявили в Мариуполе иностранных граждан, незаконно находившихся на территории России. 

Так, в итоге 18 мигрантов были привлечены к административной ответственности, а 3 из них выдворены за пределы страны. В настоящее время проверочные мероприятия на территории ДНР продолжаются.

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