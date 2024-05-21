«Перегибал палку»: за что 16-летний подросток мог убить домработницу в Новой Москве

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 171 0

Убитая школьником в Москве 67-летняя домработница относилась к нему, как к внуку

«Перегибал палку»: за что 16-летний подросток мог убить домработницу в Новой Москве

Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox

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Пожилая женщина ухаживала за сыном богатого экс-адвоката из Москвы с особой тщательностью и вниманием.

Пожилая домработница, убитая в Новой Москве, предположительно, 16-летним подростком, старалась оберегать воспитанника, несмотря на его поведение. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

По его словам, пенсионерка Анна Романовна относилась к подростку с огромной заботой и считала его почти внуком. Более того, она практически заменяла ему мать, которая крайне редко приезжала навестить сына в загородный дом. Да и отец тоже почти не появлялся в семейном гнезде, переложив бремя заботы о сыне на плечи 67-летней бывшей учительницы английского языка.

«Относилась к нему как к собственному внуку. Жалела. Но в то же время старалась делать ему замечания, если подросток перегибал палку, не выполнял школьные задания и так далее», — передает издание своего источника.

По одной из версий, именно замечания и могли разозлить школьника. Хотя знакомые уверяют, что не замечали за ним признаки агрессии.

Сейчас школьник обвиняется по особо тяжкой статье — «убийство», ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Трагедия произошла в закрытом элитном поселке «Зимний сад» в Новой Москве. По версии следствия, подросток нанес женщине более 20 ножевых ранений. После случившегося парня задержали в его же доме. Отец подростка — бывший адвокат, который отсидел срок по обвинению в покушении на мошенничество. На свободу он вышел два года назад.

Ранее 5-tv.ru писал о том, с чем связана подростковая жестокость и агрессия. Психотерапевт Наталья Шляпужникова указала, что многие поведенческие моменты ребенок перенимает из семьи.

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