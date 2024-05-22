Трагедия произошла с Боней после возвращения в Монако

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 21 0

Боня пожаловалась на засохший сад в Монако

Трагедия произошла с Боней после возвращения в Монако

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Радость во время полета сменилась у нее на трясущиеся руки по прибытию.

Блогер и модель Виктория Боня после почти года скитаний вернулась в Монако. Однако ее радостный настрой испортило то, что она увидела в своем доме.

Осенью прошлого года звезда не успела вовремя оформить вид на жительство в стране. В результате ей закрыли въезд в Монако.

Боне пришлось долго отстаивать свои права в консульстве, а пока она это делала, пришлось скитаться. Жила то в Дубае, то в России.

Кроме того, соскучившись по единственной дочке, она позвала ее в Москву. Вместе с наследницей они гуляли, ходили по ресторанам и наслаждались отдыхом.

Девочка даже подумывала остаться жить в столице, однако Боню все равно тянуло в Монако. Получив шенгенскую визу, она несказанно радовалась, но возвращение пошло не по плану.

«У меня руки трясутся. Даже не помню такое эмоциональное состояние. Смотрите, что у меня происходит во дворе, в этом саду. Это просто внутри вот так все дрожит, трясется. Столько я сюда вложила сил, любви, и все так засохло без меня вообще», — рассказала знаменитость в личном блоге.

Однако интернет-пользователей новости о погибшем саде не растрогали. Они, наоборот, усомнились в том, что недвижимость в Монако принадлежит именно Боне — да и сама она проговорилась, что все эти годы находилась в коммуне Кап-д’Ай, то есть на территории Франции.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что стряслось с мамой Виктории Бони после пластики.

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