Стало известно о возможном снятии Семигина с поста сопредседателя СРЗП

РИА Новости: в СРЗП обсуждается снятие Семигина с поста сопредседателя партии
Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Что известно об этой ситуации?
Партия «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) проводит дискуссии по поводу снятия главы комитета Госдумы по делам национальностей Геннадия Семигина с поста сопредседателя фракции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
«Да, такой вариант действительно обсуждается», — сказал собеседник агентства.
СРЗП прежде рекомендовала первого зампреда комитета Госдумы по просвещению Яну Лантратову на должность руководителя комитета по делам национальностей вместо Семигина в рамках ротации.
Ранее 5-tv.ru писал, что председатель парламента Чеченской Республики Магомед Даудов принял решение о досрочном сложении полномочий. Он принял решение по итогам совещания с главой региона Рамзаном Кадыровым, поблагодарив депутатский корпус за эффективную работу.
Читайте также
47%
-0.24 98.30
-0.28
Нашли ошибку?