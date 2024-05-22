Блинкен заявил о «выигрыше» народа Ирана от гибели Раиси

Штаты «не оплакивают» смерть политика, указал руководитель Госдепа.
Фото: www.globallookpress.com / John Macdougall
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Иранцы «выиграли» от гибели президента страны Эбрахима Раиси при крушении вертолета. Об этом заявил глава Госдепа Энтони Блинкен.
«Памятуя о тех ужасающих деяниях, к которым он был причастен как судья и президент и не может быть причастен более, да. Иранскому народу, вероятно, стало лучше», — сказал дипломат.
Штаты «не оплакивают» смерть Раиси и не считают нужным объявлять в ООН минуту молчания в память о нем, добавил Блинкен.
Ранее 5-tv.ru писал, что Раиси в день трагедии полетел на американском вертолете Bell-212 вместо российского Ми-171, на котором обычно передвигался. Есть и другие странности — так, если ранее экипаж для президентского борта подбирался из рядов КСИР, то в этот раз вертолетом управляли армейские летчики.
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