Блинкен заявил о «выигрыше» народа Ирана от гибели Раиси

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 26 0

Штаты «не оплакивают» смерть политика, указал руководитель Госдепа.

Блинкен заявил о «выигрыше» народа Ирана от гибели Раиси

Фото: www.globallookpress.com / John Macdougall

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Тема:
ЧП с вертолетом президента Ирана Раиси

Иранцы «выиграли» от гибели президента страны Эбрахима Раиси при крушении вертолета. Об этом заявил глава Госдепа Энтони Блинкен.

«Памятуя о тех ужасающих деяниях, к которым он был причастен как судья и президент и не может быть причастен более, да. Иранскому народу, вероятно, стало лучше», — сказал дипломат.

Штаты «не оплакивают» смерть Раиси и не считают нужным объявлять в ООН минуту молчания в память о нем, добавил Блинкен.

Ранее 5-tv.ru писал, что Раиси в день трагедии полетел на американском вертолете Bell-212 вместо российского Ми-171, на котором обычно передвигался. Есть и другие странности — так, если ранее экипаж для президентского борта подбирался из рядов КСИР, то в этот раз вертолетом управляли армейские летчики.

Тема:
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