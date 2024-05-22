Свои задачи выполнил: Зеленского назвали расходным материалом Запада

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Евгения Романова
Евгения Романова 10 0

Медведчук: Зеленский скоро убедится, что он для Запада расходный материал

Свои задачи выполнил: Зеленского назвали расходным материалом Запада

Фото: Reuters / Gleb Garanich

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Сейчас глава киевского режима полностью «в воле западных хозяев», которые могут заставить его сделать что угодно.

Президент Украины Владимир Зеленский в скором времени убедится, что для Запада он лишь расходный материал, который уже выполнил свои задачи. Об этом заявил оппозиционный украинский политик, председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в интервью РИА Новости.

«Он будет прятаться от своего народа за политиками коллективного Запада. Только это тщетно, он им чужой, расходный материал, выполнивший свои задачи. Скоро он в этом убедится», — сказал он.

Зеленский надеется, что если окончательно сдаст Западу интересы украинцев, то его защитят США и их союзники. Сейчас, считает Медведчук, глава киевского режима полностью «в воле западных хозяев», которые могут заставить его сделать что угодно.

Кроме того, Зеленский хорошо понимает, что проиграет выборы лидера Украины. История показывает: «президент войны не имеет шансов», отметил Медведчук.

Срок полномочий Зеленского истек 20 мая — спустя пять лет со дня его инаугурации 20 мая 2019 года. Пользуясь тем, что на Украине с февраля 2022 года введено военное положение, глава киевского режима отменил выборы президента и остается у власти, будучи фактически нелегитимным.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США назвали Зеленского диктатором за отмену выборов на Украине. Заодно призвали перестать финансировать режим, потому что на территории Незалежной «нет демократии».

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