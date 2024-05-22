Либерально-демократическая лига Украины* признана нежелательной в России

Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность украинской неправительственной организации (НПО) Лiберально-демократична Лiга Украïни (Либерально-демократическая лига Украины). Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства в Telegram-канале.

«Основными задачами организации являются дискредитация органов власти и проводимой руководством нашей страны внешней политики, размещение недостоверной информации о действиях Вооруженных сил РФ, дестабилизация обстановки и эскалация напряженности в российском обществе», — сообщили в Генпрокуратуре.

Для этого украинская НПО открыто распространяет антироссийские идеи и собирает средства для поддержки ВСУ. Вместе с тем представители организации призывают на международных площадках к помощи киевскому режиму, расширению санкций против России, а также поддерживают экстремистские организации и оказывают помощь их активистам.

Ранее 5-tv.ru писал, что Минюст признал Freedom House* и фонд «Вернись живым»* нежелательными в России. Их деятельность подпадает под запрет, нарушение которого грозит уголовной ответственностью.

* — организации признаны нежелательными на территории России