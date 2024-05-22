В Совфеде призвали международные организации осудить убийство военкора Еремина

Киевский режим не раз совершал нападения на российских журналистов.
Фото, видео: 5-tv.ru
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Комиссия Совета Федерации призвала международные организации осудить убийство военкора «Известий» Семена Еремина.
Как отметил в ходе заседания сенатор, глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, соответствующие обращения в международные организации уже подготовлены.
«Комиссией подготовлены и направлены обращения с требованием отреагировать на убийство украинскими вооруженными силами журналиста Семена Еремина», — сказал Пушков.
Сенатор указал, что в обращении Совфед обратил внимание на то, что нападения ВСУ на российских журналистов не являются случайными, а носят регулярный и целенаправленный характер. Он напомнил, что, согласно Женевским конвенциям, находящиеся в зоне боевых действий журналисты должны быть под защитой, поскольку рассматриваются как гражданские лица.
Военкор Семен Еремин погиб 19 апреля, снимая репортаж в зоне спецоперации при атаке FPV-дрона. Президент РФ Владимир Путин наградил журналиста орденом Мужества посмертно. Ранее Еремин удостоился медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Ранее 5-tv.ru писал, что международные журналистике союзы отказались осуждать Украину за убийство Еремина.
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