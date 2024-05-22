Большая нагрузка: как защитить печень при приеме лекарств

О чем нужно знать, чтобы не навредить себе еще больше?

Лекарства могут негативно влиять на работу печени, особенно у пожилых людей, которые могут принимать сразу несколько препаратов. Врач-гастроэнтеролог Сергей Морозов в беседе с aif.ru рассказал, как снизить нагрузку на этот орган.

Специалист признал, что особых методов защиты печени конкретно в процессе терапии не существует, при этом лечащий врач должен заранее взвесить риск и пользу для пациента. Однако в случае приема жаропонижающих больному тоже стоит придерживаться особых рамок, чтобы не навредить себе. Так, принятие более шести таблеток парацетамола в сутки может разрушить клетки печени — появляется и риск развития лекарственного гепатита.

«Если вы выпили одну таблетку, но температура снижается незначительно, это не значит, что нужно принять сразу несколько», — заявил врач-гастроэнтеролог.

Специалист также призвал не полагаться на гепатопротекторы, так как нет полноценных исследований, которые бы доказывали, что они благотворно влияют на состояние печени. Морозов указал, что лечение должен назначать сам врач, четко подбирая подходящий препарат под конкретную причину болезни пациента.

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