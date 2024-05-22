На улицы Тегерана вышли миллионы иранцев, чтобы проститься с президентом Раиси

Сегодня в Иран прибыл Вячеслав Володин. Спикер Госдумы представляет Россию на траурных мероприятиях в Тегеране по поручению Владимира Путина.

Сегодня в столице исламской республики — основной день прощания с Ибрахимом Раиси.

На улицы вышли сотни тысяч человек, они идут нескончаемым потоком в сторону тегеранского университета. Этим утром верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи прочел там молитву над телами погибших в авиакатастрофе.

Ранее церемонии прощания прошли в двух других городах. Проститься пришли миллионы иранцев.

Завтра тело Ибрахима Раиси перевезут в его родной город на северо-востоке Ирана, где состояться похороны.

Гибель президента Ирана Ибрахима Раиси

Вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку при сильном тумане вечером 19 мая. Кортеж Раиси состоял из трех вертолетов. При этом оставшиеся два, по данным СМИ, благополучно добрались до места назначения. Надежда на то, что Ибрахим Раиси, а также сопровождавшие его чиновники живы, сохранялась до 20 мая. Около 16 часов поисковые группы шли к месту жесткой посадки. Позднее передовые отряды на склоне горы, где разбился вертолет, нашли перстень Раиси.

В Иране объявили 21 мая пятидневный общенациональный траур. На всех государственных зданиях подняты черные флаги, а в мечети приходят тысячи людей и молятся о погибших.