В Москве умерла вдова народного артиста СССР Михаила Пуговкина

Ирине Пуговкиной-Лавровой было 82 года.
Фото: © РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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В столице умерла вдова народного артиста СССР Михаила Пуговкина — Ирина Пуговкина-Лаврова. Член Гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса Союза кинематографистов России скончалась в возрасте 82 лет, говорится на сайте организации.
«Прощание пройдет 23 мая в 12:00 в городе Воскресенске в Воскресенском Иерусалимском храме», — сказано в сообщении.
Коллеги отметили, что жизненный путь Ирины Константиновы был непростым, однако она смогла преодолеть все трудности благодаря своему активному характеру. Вдова легендарного актера много лет работала администратором в ялтинском отделении Бюро кинопропаганды, занималась организацией выступлений и встреч артистов со зрителями.
Звезда фильма «Иван Васильевич меняет профессию» Михаил Пуговкин ушел из жизни в 2008 году. Ирина прожила с супругом 18 лет и после его кончины сохранила память о любимом, с которым они жили «как иголка с ниточкой». В Ростове-на-Дону был создан Центр Михаила Пуговкина.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что умер генеральный конструктор «НПО автоматики» Сергей Дерюгин.
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