Под маской Порошенко: Вован и Лексус вынудили сенатора США рассказать о планах на Украину

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 45 0

Сенатор США Браунбек: американцы недовольны гонениями Киева на УПЦ

Под маской Порошенко: Вован и Лексус вынудили сенатора США рассказать о планах на Украину

Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

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Какие действия киевского режима вызывают бешенство у консервативных американцев?

Украинская власть уже давно занимается захватом православных церквей и задержание священников Украинской Православной церкви. Ключевую роль в церковном расколе сыграл бывший губернатор штата Канзас, сенатор Сэм Браунбек, который в 2018 году помог действующему тогда президенту Незалежной Петру Порошенко вычленить «правильную» церковь ПЦУ и получить томос от Константинопольского патриарха Варфоломея.

Однако, спустя некоторое время Браунбек, вероятно, осознал чудовищные последствия своего поступка. По крайне мере, в недавнем телефонном разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, думая, что говорит с Порошенко, американский политик выразил обеспокоенность тем, что гонения главы киевского режима Владимира Зеленского на каноническую православную церковь были крайне негативно встречены консервативными американцами.

Сенатор посоветовал «Порошенко» перестать открыто преследовать верующих, выразив мнение, что это не дает Украине никаких преимуществ, а лишь укрепляет веру в правильность действий Москвы в глазах международного сообщества.

Более того, Браунбек считает, что Киеву придется отказаться от территорий с русскоязычным населением, а выбраться из катастрофического положения Украине поможет только победа в президентских выборах в США Дональда Трампа, который настаивает на перемирии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в США заговорили о прекращении конфликта на Украине.

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