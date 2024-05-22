Сунак объявил о досрочных выборах в парламент Великобритании

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 35 0

Он пообещал жителям королевства, что всегда будет работать над обеспечением их безопасности.

Сунак объявил о досрочных выборах в парламент Великобритании

Фото: www.globallookpress.com / Martyn Wheatley

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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о роспуске парламента и назначении досрочных выборов в стране на 4 июля.

Он пообещал жителям королевства, что всегда будет работать над обеспечением их безопасности. В ближайшие пять лет Британия, указал Сунак, столкнется с крупнейшими вызовами безопасности со времен Второй мировой войны.

Ранее 5-tv.ru писал, что Сунак объявил 20 мая «днем позора» для страны из-за скандала с зараженной донорской кровью. Скандал разразился после публикации в Соединенном Королевстве доклада по итогам пятилетнего расследования заражений тысяч пациентов ВИЧ и гепатитом C после переливания крови в 1970-х годах.

Так, в период с этих годов по 1990-е были инфицированы 30 тысячи человек, из которых три тысячи умерли. Авторы доклада уверены, что ответственны за произошедшее сотрудники Национальной службы здравоохранение, британское правительство и и другие лица.

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