Сунак объявил о досрочных выборах в парламент Великобритании

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о роспуске парламента и назначении досрочных выборов в стране на 4 июля.

Он пообещал жителям королевства, что всегда будет работать над обеспечением их безопасности. В ближайшие пять лет Британия, указал Сунак, столкнется с крупнейшими вызовами безопасности со времен Второй мировой войны.

Ранее 5-tv.ru писал, что Сунак объявил 20 мая «днем позора» для страны из-за скандала с зараженной донорской кровью. Скандал разразился после публикации в Соединенном Королевстве доклада по итогам пятилетнего расследования заражений тысяч пациентов ВИЧ и гепатитом C после переливания крови в 1970-х годах.

Так, в период с этих годов по 1990-е были инфицированы 30 тысячи человек, из которых три тысячи умерли. Авторы доклада уверены, что ответственны за произошедшее сотрудники Национальной службы здравоохранение, британское правительство и и другие лица.