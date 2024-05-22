Следственные действия по адресу журнала «Компания» прошли в Москве

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин Эксклюзив 14 0

Что об этом известно?

Фото, видео: www.globallookpress.com / Petrov Sergey; 5-tv.ru

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Следственные действия по адресу делового журнала «Компания» прошли в Москве. Об этом стало известно 5-tv.ru.

На кадрах видны полицейские машины, которые находились на территории здания. Источник подтвердил обыски по адресу, не уточнив подробности.

По информации СМИ, в здании находится квартира, которая может быть связана с бывшим замглавы Минобороны Тимуром Ивановым. Речь идет об апартаментах премиум-класса в ЖК «Кадашевские палаты».

Ранее 5-tv.ru писал, что правоохранители задержали в Москве заместителя председателя правительства Алтайского края Ивана Кибардина. Прежде в здании кабмина региона прошли обыски.

Причины действий правоохранителей пока неизвестны. При этом зампред правительства Денис Губин заявил, что не обладает информацией о задержании Кибардина. 

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