Следственные действия по адресу журнала «Компания» прошли в Москве

Следственные действия по адресу делового журнала «Компания» прошли в Москве. Об этом стало известно 5-tv.ru.

На кадрах видны полицейские машины, которые находились на территории здания. Источник подтвердил обыски по адресу, не уточнив подробности.

По информации СМИ, в здании находится квартира, которая может быть связана с бывшим замглавы Минобороны Тимуром Ивановым. Речь идет об апартаментах премиум-класса в ЖК «Кадашевские палаты».

Ранее 5-tv.ru писал, что правоохранители задержали в Москве заместителя председателя правительства Алтайского края Ивана Кибардина. Прежде в здании кабмина региона прошли обыски.

Причины действий правоохранителей пока неизвестны. При этом зампред правительства Денис Губин заявил, что не обладает информацией о задержании Кибардина.