В Госдуме допустили повышение возраста продажи сигарет в России

Сейчас никотиносодержащая продукция в стране отпускается только лицам старше 18 лет.

Запрет на продажу сигарет и другой табачной и никотиносодержащей продукции лицам моложе 21 года в России будет введен, но не в ближайшее время. Об этом Lenta.ru заявил заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

«Я думаю, через несколько лет мы такие ограничения примем. Пока рановато», — отметил депутат.

Накануне уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец обратилась к заместителю председателя Госдумы Анне Кузнецовой с предложением запретить молодежи покупать табак и никотин в любой форме, а также кальяны.

Она подчеркнула, что здоровье и благополучие подростков — это «двигатель преобразований в процессе формирования более здорового и устойчивого общества», и потому их необходимо бдительнее беречь, пишет RT.

В апреле Мосгордума внесла на рассмотрение в Госдуму законопроект о запрете на распространение в интернете информации с предложениями о розничной продаже дистанционным способом табака и вейпов. В случае принятия документ вступит в силу с 1 сентября 2024 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России хотят поднять размер штрафа за курение в неположенных местах.