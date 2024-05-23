США и ЕС могут принять меры против Грузии из-за закона об иноагентах

США и ЕС рассматривают возможные меры против Грузии из-за законопроекта об иноагентах. Об этом заявил глава Госдепа Энтони Блинкен.

«Мы очень пристально рассматриваем вопрос о том, что можем сделать в ответ на это. И я ожидаю, что мы предпримем действия», — цитирует дипломата Reuters.

При этом Блинкен добавил, что ЕС «изучает воздействие на процесс присоединения Грузии».

Ранее 5-tv.ru писал, что Европейский союз намерен лишить Грузию статуса кандидата в члены объединения из-за принятого закона об иноагентах. Это может произойти в октябре 2024 года, когда ЕК опубликует свой ежегодный отчет о расширении ЕС.