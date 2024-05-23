НЛО или космический мусор? Что за светящийся объект пронесся в небе на юге России

Его наблюдали сразу в нескольких регионах страны. В Сети уже выдвинули самые разные версии относительно того, что это за явление.

Жители юга России заметили в небе неопознанный летающий объект. Его наблюдали сразу в нескольких регионах: Ростовской области, Ставропольском и Краснодарском краях, а также в Карачаево-Черкесии и Калмыкии.

В Интернете опубликованы десятки видео. Огненный шар медленно двигается по небу, оставляя за собой сверкающий хвост. В соцсетях теперь спорят, что это было. Версии самые разные: падение метеорита, космический мусор и даже инопланетяне.

Однако астрономы уже развеяли все мифы. Наиболее вероятный виновник небесного шоу – спутник Starlink. Его как раз в этот момент выводили с орбиты. В таких случаях космический аппарат сгорает в верхних слоях атмосферы, оставляя яркий огненный след.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что за странное свечение заметили в небе над Украиной.