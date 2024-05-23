Тело президента Ирана Раиси доставили в его родной город

В Иране сегодня последний день прощания с президентом Ибрахимом Раиси. Траурная церемония проходит в городе Бирдженд на востоке исламской республики.

В эти дни проститься с президентом пришли миллионы иранцев. После церемонии тело Ибрахима Раиси перевезли в его родной город Мешхед. Сегодня вечером там пройдут похороны в мавзолее имама Резы.

Гибель президента Ирана Ибрахима Раиси

Гибель президента Ирана Ибрахима Раиси

Вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку при сильном тумане вечером 19 мая. Кортеж Раиси состоял из трех вертолетов. При этом оставшиеся два, по данным СМИ, благополучно добрались до места назначения. Надежда на то, что Ибрахим Раиси, а также сопровождавшие его чиновники живы, сохранялась до 20 мая. Около 16 часов поисковые группы шли к месту жесткой посадки. Позднее передовые отряды на склоне горы, где разбился вертолет, нашли перстень Раиси.

В Иране объявили 21 мая пятидневный общенациональный траур. На всех государственных зданиях подняты черные флаги, а в мечети приходят тысячи людей и молятся о погибших.