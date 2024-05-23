Уголовное дело о крупнейших в истории России взятках дошло до суда

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Евгения Романова
Евгения Романова 17 0

«Ъ»: следователи СК РФ Тамбиев и Ляховенко предстанут в суде за рекордные взятки

Уголовное дело о крупнейших в истории России взятках дошло до суда

Фото: www.globallookpress.com / Andy Dean

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Установлены факты получения взяток и в виде биткоинов.

В суд поступило уголовное дело о крупнейших в истории России взятках. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Экс-руководитель следственного отдела СКР по Тверскому району Москвы майор юстиции Марат Тамбиев обвиняется в десяти эпизодах получения взяток в размере более полутора миллионов долларов и 2718 биткоинов (порядка 7,3 миллиарда рублей). Он также, по данным следствия, пытался обогатиться на сумму 1,3 миллиона долларов.

Его сообщником выступала экс-следователь, старший лейтенант Кристина Ляховенко. Она обвиняется в получении одной взятки, превышении должностных полномочий и фальсификаций доказательств по уголовному делу.

Дело Тамбиева и Ляховенко сначала должно было слушаться в Москве, но было решено перенести рассмотрение в Балашиху. Верховный суд России изменил территориальную подсудность по ходатайству Генпрокуратуры. Надзорное ведомство считает, что за время работы Тамбиев мог завести связи в судейском корпусе Москвы, а это может помещать объективному рассмотрению дела.

Уголовное дело было возбуждено после заявления хакера Марка Бергмана из группировки Infraud Organization и показаний адвоката Романа Мейера, который явился с повинной, против Тамбиева.

В 2022 году Марат Тамбиев, будучи в должности главы следственного отдела столичного главка СК по Тверскому району, вел дело группировки хакеров Infraud Organization. В ходе следствия он, как сообщается, вымогал у подследственных взятку, которую те передали ему в криптовалюте.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о последовательной работе по борьбе с коррупцией в России. Данными вопросами занимаются правоохранительные органы, отметил он.

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