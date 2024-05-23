Умер российский художник Валерий Чтак в возрасте 42 лет

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 57 0

Работы творца находятся в собраниях Третьяковской галереи и Московского музея современного искусства.

Умер российский художник Валерий Чтак в возрасте 42 лет

Фото: из открытых источников

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На 43-м году жизни скончался российский концептуальный художник Валерий Чтак. Мужчина долгое время боролся с тяжелой болезнью. Об этом рассказала искусствовед Ксения Коробейникова в своем Telegram-канале.

«К сожалению, онкология, с которой он долго боролся, победила. Соболезную родным и близким», — сообщила женщина.

Уроженец Москвы в 2016 году вошел в ТОП-20 самых влиятельных художников в российском искусстве по мнению журнала «Артгид». Валерий был разносторонней личностью, он успел основать собственную рок-группу Sthow’s Seths. В 2022 году фонд поддержки современного искусства Cosmoscow назвал Чтака художником года.

Работал творец в живописи, уникальной и тиражной графике, инсталляции и граффити. Предпочитал в своих работах монохромность. Также любил использовать в работах бессмысленные фразы на иностранном языке.

Работы деятеля искусства находятся в собраниях Третьяковской галереи, Московского музея современного искусства, Фонда Владимира Смирнова и Константина Сорокина, Арт-центра имени Марка Ротко в Даугавпилсе, Deutsche Bank и частных коллекциях.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что умерла заслуженная артистка России Елена Муратова.

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