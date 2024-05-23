Вертелецкому предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями

Главе управления департамента Минобороны по обеспечению гособоронзаказа Владимиру Вертелецкому предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

«В результате противоправных действий обвиняемого государству причинен ущерб на сумму более 70 миллионов рублей. По ходатайству следствия судом Вертелецкому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сказала она.

Отмечается, что в 2022 году Вертелецкий принял невыполненные работы по государственному контракту.

Ранее 5-tv.ru писал, что арестованный начальник главного управления связи Вооруженных сил России, замначальника Генштаба генерал-лейтенант Вадим Шамарин получил взятку в 36 миллионов рублей.

Правоохранители установили, что Шамарин в период с апреля 2016-го по октябрь 2023 года получил крупную взятку от генерального директора ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» Алексея Высокова и главного бухгалтера этого же общества Елены Гришиной.