Взятка в 36 миллионов и еще два фигуранта: последние данные дела замначальника Генштаба

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 55 0

Замначальника Генштаба Шамарин получил взятку в 36 млн руб, арестованы еще двое

Взятка в 36 миллионов и еще два фигуранта: последние данные дела замначальника Генштаба

Фото: mil.ru

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В Следственном комитете раскрыли подробности.

Арестованный начальник главного управления связи Вооруженных сил России, замначальника Генштаба генерал-лейтенант Вадим Шамарин получил взятку в 36 миллионов рублей. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Правоохранители установили, что Шамарин в период с апреля 2016-го по октябрь 2023 года получил крупную взятку от генерального директора ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» Алексея Высокова и главного бухгалтера этого же общества Елены Гришиной.

Уточняется, что 36 миллионов рублей фигуранты передали ему за увеличение объема продукции, поставляемой Минобороны по госконтрактам. Кроме того, Шамарин за такие деньги гарантировал общее покровительство. Полученными средствами, как выяснили следователи, генерал распорядился по своему усмотрению.

Новые фигуранты дела — Высоков и Гришина — находятся под стражей.

О задержании Вадима Шамарина стало известно сегодня, 23 мая. Как сообщалось, он был задержан днем ранее, тогда же следователи провели допрос. До этого были задержаны и арестованы бывший командующий 58-й армией ВС РФ Иван Попов и замминистра обороны Тимур Иванов.

Ранее 5-tv.ru писал, что, по словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, борьба с коррупцией в России ведется последовательно на всех уровнях. Он отметил, что это — «не кампания», а постоянно продолжающаяся работа.

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