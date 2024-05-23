Собиравшийся совершить теракт в Крыму диверсант подорвался на собственной бомбе

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 35 0

Он планировал устроить диверсию на железной дороге.

Собиравшийся совершить теракт в Крыму диверсант подорвался на собственной бомбе

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Диверсант, собиравшийся совершить теракт на железной дороге в Кировском районе Крыма, подорвался на собственном самодельном взрывном устройстве (СВУ). Об этом заявил глава региона Сергей Аксенов в эфире федерального телеканала.

«Последний случай — человек подорвался в Кировском районе, самостоятельно. Нес взрывчатку, хотел заложить под железную дорогу, хотел теракт совершить на железной дороге. Сдетонировало», — рассказал Аксенов.

Глава Крыма не стал вдаваться в детали и говорить, когда именно произошло ЧП. Однако он уточнил, что все обвиняемые и подозреваемые были тогда задержаны.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве бармена осудили на 25 лет. Он был признан виновным в совершении десяти преступлений, среди них — госизмена, приготовление к совершению теракта, совершение группой лиц двух диверсий, участие в террористической организации.

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