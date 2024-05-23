В ЭИСИ заявили о превращении Украины в «банановую республику»

Эксперты ЭИСИ провели заседание круглого стола по теме «„Проблема 20 мая“: как Украина прощается с демократией». Как отметил доцент Финансового университета при правительстве России, директор Центра политического анализа Павел Данилин, Незалежная не проводила выборы нового главы государства под предлогом того, что в стране введено военное положение.

«Как правильно понимать статус Зеленского после 20 мая? Главное не то, кем он является сегодня, а то, кем он был все эти годы и кем остается с 21 мая. Это поставленный на должность глава большой „банановой республики“. А с 21 мая он лишился легитимности. И теперь является еще и диктатором. Признаки, по которым Украину можно назвать „банановой республикой“: неравенство, отсталое образование, зависимость от иностранного капитала, власть корпораций, коррупция и диктатура», — высказал мнение эксперт.

Аналитик Центра политической конъюнктуры, член экспертного клуба «Дигория» Илья Гераскин добавил, что политическое поле на Украине сейчас абсолютно выжжено, и на нем полностью отсутствует конкуренция.

«По данным одного из главных рупоров украинской пропаганды издания „Страна.ua“, на Украине серьезно усилилось недовольство киевскими властями, которые вот-вот оставят страну практически без здорового мужского населения, отлавливая всех и отправляя на фронт. Легитимность мало играет роли, когда в стране происходит настоящая катастрофа. Людей волнует не то, кто у власти, а то, что жизнь сильно ухудшается. <…> Абсолютно везде украинские СМИ в меньшей степени волнует фактор легитимности. Для них это всего лишь фигура речи, которую они трактуют либо в пользу, либо против Зеленского», — отметил он.

Член Общественной палаты РФ, профессор РГГУ, директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев сделал вывод, что Украина уже давно распрощалась с демократией.

«Наш международный общественный трибунал давно работает, опрашивает жертвы преступлений, мы понимаем, что нынешний киевский режим носит неонацистский характер. Украинский национализм носил нацистский характер даже до того, как возник классический нацизм. Тогда прямо говорилось, что русские, евреи, поляки — враги украинского народа, и их нужно уничтожать, убивать по этническому принципу», — считает Григорьев.

Журналист, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых субъектов России при Общественной палате РФ, кавалер ордена Мужества Александр Малькевич добавил, что Украина сейчас выступает не только площадкой для ведения прокси-войны с Россией, но и для отработки технологий по зачистке информационного и политического пространств.

«Мы видим в западных СМИ просто безумные тексты. Очевидно, таковы темники, которые на скорую руку сочинялись подручными [госсекретаря США Энтони] Блинкена. <…> Одно из крупнейших международных СМИ выдало „душераздирающий“ текст с постановкой вопроса: „А зачем проводить выборы [на Украине], если и так есть несомненный победитель и он находится в президентском кресле?“ Интересный аргумент», — заявил Малькевич.

Политолог, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ Владимир Шаповалов констатировал, что лицемерие Запада в контексте отношения к киевской власти вышло «на планетарный уровень».