Это любовь? ЮрКисс появился на публике с Mia Boyka

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 42 0

ЮрКисс появился на публике с Mia Boyka

Это любовь? ЮрКисс появился на публике с Mia Boyka

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Артист совсем недавно расстался с Люсей Чеботиной.

Певец ЮрКисс появился вместе на премии RU.TV вместе с исполнительницей Mia Boyka. Об этом пишет Газета.ру.

Недавно он расстался с певицей Люсей Чеботиной. Официально статус отношений звезд не раскрывается, но поклонники предполагают, что между артисткой и бизнесменом есть нечто большее, чем просто профессиональное сотрудничество.

ЮрКисс и Mia Boyka уже представили совместный трек на сцене премии — песню «Не перестану верить в любовь». Выступление сопроводил акробатический номер танцоров, нависающих над сценой.

Ранее 5-tv.ru писал, что Чеботина закрутила новый роман после расставания с ЮрКиссом. Артист признался на одном из YouTube-каналов, что экс-возлюбленная больше не сотрудничает с его лейблом.

Звезда пока никак не прокомментировала высказывание бывшего возлюбленного. Наверняка, у нее сейчас просто нет на это времени.

Ведь она уже, судя по всему, закрутила новый роман. В социальной сети звезда опубликовала фото с мужчиной, на котором видна лишь часть его лица.

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