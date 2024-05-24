«Последние звонки» пройдут в школах России 24 мая

В российских школах сегодня торжественно прозвучат «последние звонки», пройдут праздничные линейки и концерты. Сами 11-классники, по традиции, подготовили музыкальные номера и театральные зарисовки о самых памятных моментах школьной жизни.

Классные руководители дадут свои напутствия, а в завершении — выпускной вальс, десятки фотографий с одноклассниками и звон того самого колокольчика. Во всех школах сегодня будут действовать усиленные меры безопасности.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России начали сдавать единый госэкзамен. Уже стартовали испытания по химии, географии и литературе — итоговая проверка состоялась во всех регионах, а также в школах за рубежом.