Спорящие из-за алиментов Прилучный и Муцениеце провели день вместе на теплоходе

Вместо бывших супругов суд определяет порядок общения и размер алиментов. Неужели наступило примирения?

Актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце провели вместе день за прогулкой на теплоходе, чем немало удивили поклонников. Как известно, между бывшими супругами разгорелись судебные распри. Одна пытается стребовать с экс-мужа 30% дохода в качестве алиментов, другой сопротивляется и к тому же подал иск, который касается опеки над наследниками.

Скандал нешуточный, особенно с учетом, что развелись звезды аж в 2020 году. А Прилучный с тех пор уже женился и снова стал отцом. Бывшие продолжают воевать, находя все новые способы друг друга задеть. И вдруг — совместная водная прогулка и веселые беззаботные лица? Не верю, как сказал бы Станиславский.

Как выяснилось, 23 мая старший сын Тимофей стал выпускником — мальчик окончил начальную школу. Одноклассники и их родители решили отметить на теплоходе. Муцениеце в личном блоге призналась, что не верит своим глазам — ее малыш вырос. Трогательный момент жизни парнишки заставил маму и папу потерпеть еще немного.

«Сегодня у моего котика выпускной! Еще один год пролетел. Такой большой мальчик! Мамина защита и опора», — написала Агата.

Прилучный тоже опубликовал на своей странице фото и видео, снятое на теплоходе. Так экс-возлюбленные, которые много лет избегают друг друга на мероприятиях, душевно отпраздновали выпускной сына. Поклонники звезд не теряют надежды, что и в этой паре настанет мир.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, с кем теперь встречается Агата Муцениеце.