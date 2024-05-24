Спорящие из-за алиментов Прилучный и Муцениеце провели день вместе на теплоходе

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 19 0

Актеры Прилучный и Муцениеце встретились на выпускном сына Тимофея

Спорящие из-за алиментов Прилучный и Муцениеце провели день вместе на теплоходе

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Вместо бывших супругов суд определяет порядок общения и размер алиментов. Неужели наступило примирения?

Актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце провели вместе день за прогулкой на теплоходе, чем немало удивили поклонников. Как известно, между бывшими супругами разгорелись судебные распри. Одна пытается стребовать с экс-мужа 30% дохода в качестве алиментов, другой сопротивляется и к тому же подал иск, который касается опеки над наследниками.

Скандал нешуточный, особенно с учетом, что развелись звезды аж в 2020 году. А Прилучный с тех пор уже женился и снова стал отцом. Бывшие продолжают воевать, находя все новые способы друг друга задеть. И вдруг — совместная водная прогулка и веселые беззаботные лица? Не верю, как сказал бы Станиславский.

Как выяснилось, 23 мая старший сын Тимофей стал выпускником — мальчик окончил начальную школу. Одноклассники и их родители решили отметить на теплоходе. Муцениеце в личном блоге призналась, что не верит своим глазам — ее малыш вырос. Трогательный момент жизни парнишки заставил маму и папу потерпеть еще немного.

«Сегодня у моего котика выпускной! Еще один год пролетел. Такой большой мальчик! Мамина защита и опора», — написала Агата.

Прилучный тоже опубликовал на своей странице фото и видео, снятое на теплоходе. Так экс-возлюбленные, которые много лет избегают друг друга на мероприятиях, душевно отпраздновали выпускной сына. Поклонники звезд не теряют надежды, что и в этой паре настанет мир.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, с кем теперь встречается Агата Муцениеце.

+12° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 50%
90.25
0.06 97.88
-0.02
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 27 мая по 2 и...

Последние новости

9:20
Забыла принять таблетки и взялась за топор: почему муж сбежал от Бритни Спирс
9:13
«Вырвали из контекста»: еврокомиссар опроверг угрозы в отношении премьера Грузии
9:06
Спорящие из-за алиментов Прилучный и Муцениеце провели день вместе на теплоходе
9:00
«Не избежит наказания»: Бортников о причастности Украины к теракту в «Крокусе»
8:56
Все пропало: что происходит с мозгом школьника во время сдачи ЕГЭ и ОГЭ
8:50
Япония расширила санкционный список на девять компаний из России

Сейчас читают

Погибшие при ударе ВСУ по Крыму шли домой со стройки
Виталий Мутко: «40 процентов людей не возьмут ипотеку, даже если ставка будет нулевая»
Умирала в страшных муках. Сестру Фриске лечили от рака подпольным лекарством
Во славу победителям: прямая трансляция Парада Победы на Красной площади

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео