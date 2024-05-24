Светская львица сверкнула перьями на красной дорожке. Как отреагировали фанаты?

Знаменитая телеведущая и модель Виктория Боня наконец добралась до Каннского кинофестиваля. Торжественное мероприятие во Франции, которое посещают знаменитости, российская светская львица старается не пропускать. Только вот похвастаться новыми идеями для великолепных образов она уже не может — с прошлого года наряд ведущей поменял лишь цвет. Фотографии с красной дорожки бывшей участники «Дома-2» появились в Сети и вызвали массу вопросов у ее поклонников.

Виктория Боня на Каннском кинофестивале в 2023 году. Фото: www.globallookpress.com / Alberto Terenghi

Боня старается посещать Канны каждый год — вот уже на протяжении десяти лет она приезжает туда, чтобы блеснуть своим потрясающим внешним видом и ухватить немного внимания от иностранной прессы. И если в прошлый раз ее зеленый наряд в перьях удивил аудиторию, то в этом мае розовое платье сильно разочаровало, и даже насмешило.

Приехала Виктория на мероприятие почти к самому его закрытию — кинофестиваль начался еще несколько дней назад. Оказаться на обожаемом ею торжестве мешали различные обстоятельства, однако ведущая все-таки успела. Она долго держала интригу для поклонников, всячески игнорируя вопросы о своем предстоящем образе. Ожидали фанаты чего-то необыкновенного.

К сожалению поклонников, Боня решила, что вполне может последовать прошлогоднему опыту и предпочла такие же перья, только не зеленые, а розовые. Фасон платья, безусловно, отличается, но ничего нового не привносит — все те же длинные рукава и полупрозрачная ткань. В качестве прически Виктория выбрала все тот же гладкий пучок и почти идентичный макияж.

Многие также заметили, что платье создает не самый удачный визуальный эффект. Складывается впечатление, что у ведущей совсем «пропала» шея.

Шутя, пользователи назвали Боню «чудом в перьях», а некоторые даже отметили ее схожесть со страусом и попугаем.

«Что-то подобное в зеленых перьях было относительно недавно»;

«Щетка для уборки пыли»;

«А затея хорошая была», — пишут комментаторы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, за что Белла Хадид сделала комплимент Виктории Боне на Каннском фестивале.