Белла Хадид сделала комплимент Виктории Боне на Каннском фестивале

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 26 0

Что привлекло внимание супермодели?

Белла Хадид сделала комплимент Виктории Боне на Каннском фестивале

Фото: www.globallookpress.com / Alberto Terenghi

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Тема:
Международный Каннский кинофестиваль

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2», блогер и телеведущая Виктория Боня показала наряд, в котором вышла на красную ковровую дорожку Каннского кинофестиваля.

Она несколько дней интриговала подписчиков, в чем пойдет на одно из любимых мероприятий. И вот, наконец, продемонстрировала эффектное платье и даже получила комплимент от супермодели Беллы Хадид.

«Ты прекрасно выглядишь!» — с улыбкой обратилась модель к Боне, восхищенно оглядывая платье.

Боня считала минуты до своего выхода на красную дорожку. Она тщательно готовилась к событию, которое не пропускает.

Селебрити выбрала прозрачное розовое платье, расшитое стразами и полностью покрытое такими же розовыми страусиными перьями. И стала перед фотографами, ощущая себя голливудской знаменитостью, не меньше.

Звезда «Дома-2» не раз говорила, что попасть в Канны под лучи славы может любой желающий, если у него есть деньги. Она нисколько не стеснялась это говорить и даже предлагала свои услуги.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ксения Бородина решила надолго покинуть Москву.

Тема:
Международный Каннский кинофестиваль
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