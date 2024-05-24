Белла Хадид сделала комплимент Виктории Боне на Каннском фестивале
Что привлекло внимание супермодели?
Фото: www.globallookpress.com / Alberto Terenghi
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Экс-участница реалити-шоу «Дом-2», блогер и телеведущая Виктория Боня показала наряд, в котором вышла на красную ковровую дорожку Каннского кинофестиваля.
Она несколько дней интриговала подписчиков, в чем пойдет на одно из любимых мероприятий. И вот, наконец, продемонстрировала эффектное платье и даже получила комплимент от супермодели Беллы Хадид.
«Ты прекрасно выглядишь!» — с улыбкой обратилась модель к Боне, восхищенно оглядывая платье.
Боня считала минуты до своего выхода на красную дорожку. Она тщательно готовилась к событию, которое не пропускает.
Селебрити выбрала прозрачное розовое платье, расшитое стразами и полностью покрытое такими же розовыми страусиными перьями. И стала перед фотографами, ощущая себя голливудской знаменитостью, не меньше.
Звезда «Дома-2» не раз говорила, что попасть в Канны под лучи славы может любой желающий, если у него есть деньги. Она нисколько не стеснялась это говорить и даже предлагала свои услуги.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ксения Бородина решила надолго покинуть Москву.
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