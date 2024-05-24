Белла Хадид сделала комплимент Виктории Боне на Каннском фестивале

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2», блогер и телеведущая Виктория Боня показала наряд, в котором вышла на красную ковровую дорожку Каннского кинофестиваля.

Она несколько дней интриговала подписчиков, в чем пойдет на одно из любимых мероприятий. И вот, наконец, продемонстрировала эффектное платье и даже получила комплимент от супермодели Беллы Хадид.

«Ты прекрасно выглядишь!» — с улыбкой обратилась модель к Боне, восхищенно оглядывая платье.

Боня считала минуты до своего выхода на красную дорожку. Она тщательно готовилась к событию, которое не пропускает.

Селебрити выбрала прозрачное розовое платье, расшитое стразами и полностью покрытое такими же розовыми страусиными перьями. И стала перед фотографами, ощущая себя голливудской знаменитостью, не меньше.

Звезда «Дома-2» не раз говорила, что попасть в Канны под лучи славы может любой желающий, если у него есть деньги. Она нисколько не стеснялась это говорить и даже предлагала свои услуги.

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